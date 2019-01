L’attaccante del Torino, Niang, è attualmente in prestito al Rennes ma considerando le sue parole non vuole tornare in granata

Dopo una stagione passata al Torino che lo ha acquistato dal Milan per 15 milioni di euro, M’Baye Niang è attualmente in prestito al Rennes dai granata. Fino ad ora sono solamente due i gol segnati dall’attaccante di proprietà del Torino in Francia; l’ultimo proprio 4 giorni fa al Guingamp. E oggi, Niang si è espresso sul suo futuro proprio dopo la partita contro il Montpellier pareggiata per 0-0. Al termine del match l’attaccante ha spento le voci delle ultime ore che lo vedrebbero allo Schalke 04 e ha lanciato un chiaro segnale alla dirigenza del Toro. Ecco le sue parole: «Sono molto felice al Rennes e voglio rimanere qui. Non mi pongo nemmeno la questione di una mia partenza. E’ inverosimile: non partirei nemmeno in casa di una chiamata dalla Cina».