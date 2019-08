Calciomercato Torino, preso Parpinel dall’Udinese: giocherà in Primavera

Calciomercato Torino, preso Parpinel dall’Udinese: il giovane difensore giocherà nel campionato Primavera

Grande colpo in prospettiva del Torino. La società granata mette a segno un’operazione di mercato in prospettiva. Come appreso dalla redazione di Calcionews24, il Torino ha finalizzato l’accordo per Gianluca Parpinel, difensore dell’Udinese classe 2001.

Nella scorsa stagione con l’Udinese, Parpinel ha collezionato 23 presenze (di cui una in Coppa Italia Primavera), realizzando anche 2 gol. Il Torino è stato abile nel vincere la concorrenza e assicurarsi il giovane difensore classe 2001.