Calciomercato Toro, i granata sono alla ricerca di un esterno per la fascia sinistra: nel mirino Murru della Samp

Il Toro è alla ricerca di un esterno per la fascia sinistra in vista della prossima stagione.

Come riportato da Gianluca di Marzio, i granata avrebbero messo nel mirino Nicola Murru della Samp. Non è ancora incominciata una vera e propria trattativa tra i due club, ma l’interesse per il giocatore classe 1994 è reale.