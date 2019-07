Calciomercato Toro: parò un rigore a Ronaldo, ora si offre ai granata

Calciomercato Toro: parò un rigore a Ronaldo agli ultimi Mondiali, ora si offre ai granata come vice-Sirigu

Beiranvand, agli ultimi Mondiali, toccò il cielo con un dito. No, il suo Iran – anche se non ci andò lontano – non riuscì a superare la fase a gironi della rassegna iridata. Ma l’estremo difensore ebbe comunque modo di togliersi una bella soddisfazione: parare in mondovisione un calcio di rigore a Cristiano Ronaldo.

E ora il portiere, come riporta Tuttosport, vorrebbe trasferirsi in Italia. Al Toro, in particolare, dopo essersi innamorato dei colori granata grazie ad un libro sul Grande Torino che gli regalò il suo agente. Il ruolo di vice-Sirigu, in fondo, è ancora vacante…