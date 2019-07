Calciomercato Toro: Rauti in uscita mentre per Lyanco si studia il rinnovo

Il Toro starebbe cercando una sistemazione per Nicola Rauti: in pole c’è la Salernitana. Si studia anche il rinnovo per Lyanco

Il Toro ha le idee chiare per il futuro di Lyanco. Rinnovo e adeguamento, per mutare le numerose sirene di mercato. E per questo la dirigenza granata ha iniziato a lavorare per proporre al difensore un’offerta di rinnovo fino al 2024, il contratto attuale è in scadenza nel 2022, con aumento dell’ingaggio.

Ma il Toro lavora anche in uscita. Come raccolto dalla nostra redazione, il ds vorrebbe piazzare in prestito Nicola Rauti per garantirgli crescita e minuti in campo. Su di lui c’è la Salernitana di Ventura.