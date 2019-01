Calciomercato Toro: nel mirino c’è Yacine Adli, giovane talento delle giovanili del Psg. Avviati i contatti tra i granata ed i francesi

Yacine Adli, 18enne talento delle giovanili del Psg, è entrato nel mirino dei del Torino che ha già iniziato il confronto con il club francese. Nella stagione passata il giocatore ha anche esordito con la Prima squadra dopo essersi già messo in mostra ad appena 16 anni (2016/2017) nella Uefa Youth League.

Il francese oltretutto sembrerebbe trovarsi a suo agio in più ruoli: trequartista, centrale in una mediana a tre e anche da mezzala. Adli è un giocatore al quale basterebbe crescere un po’ tecnicamente per portare il Torino a fare un salto di qualità.