Tottenham, addio definitivo a Foyth: il Villarreal riscatterà il terzino

Calciomercato: il Tottenham lascia andare il difensore Foyth. Sarà riscattato dal Villarreal dopo il trionfo europeo

Secondo quanto ripota Sky Sports il Tottenham ha fatto sapere che Juan Foyth non rientrerà alla base dopo il prestito al Villarreal. Il terzino argentino classe 1997 ha totalizzato 32 presenze e ha conquistato l’Europa League con il sottomarino giallo nel corso dell’ultima stagione.

Foyth verrà riscattato dal club spagnolo e non farà ritorno in Premier League nonostante il cambio tecnico che sta per concretizzarsi con l’arrivo di Paulo Fonseca.