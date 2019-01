Calciomercato, Frosinone: acquisito Trotta a titolo definitivo dal Sassuolo

Calciomercato, Frosinone: l’attaccante Marcello Trotta passa ufficialmente dal Sassuolo alla società ciociara

Arriva la notizia ufficiale del passaggio, dal Sassuolo al Frosinone, di Marcello Trotta. L’attaccante classe ’92, cresciuto in Inghilterra al Manchester City, si messo in mostra due stagioni fa al Crotone quando contribuì a far arrivare la squadra alla salvezza. Tramite comunicato stampa arriva la conferma ufficiale che Trotta lascerà il Sassuolo, dove non trovava spazio da tempo, per approdare al Frosinone, in cerca di un buon attaccante che possa risolvere il problema gol.