Calciomercato Udinese: Destro via da Bologna, bianconeri interessati

L’Udinese vuole piazzare un colpo in attacco: tra i tanti nomi fatti spunta quello di Mattia Destro, in uscita dal Bologna

Il Bologna deve sfoltire l’attacco e l’indiziato numero uno per lasciare il capoluogo emiliano è Mattia Destro. L’edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto sulla situazione relativa l’attaccante, in scadenza 2020.

Il centravanti interessa non poco a Tudor che lo vorrebbe come perno del suo attacco. Trattativa tutta da impostare vista le alte pretese del Bologna per liberare il classe 1991.