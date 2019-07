Calciomercato Udinese: il Milan tenta De Paul

Rodrigo De Paul torna a essere un obiettivo del Milan: l’argentino piace a Giampaolo ed è il candidato principale dovesse partire Suso

Secondo quanto riportato da Sportmediaset il Milan sarebbe tornato su Rodrigo De Paul. L’argentino, come pienamente annunciato da lui stesso, vuole fare il grande salto, ma attualmente squadre disposte a fare il colpo non ci sono.

Cambierebbero le carte in tavola se Suso dovesse lasciare il Milan. A quel punto i rossoneri avrebbero la liquidità necessaria per intavolare una trattativa con i Pozzo per il nazionale argentino. Molto difficile comunque che la richiesta di 35 milioni venga abbassata.