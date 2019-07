Calciomercato Udinese: il Toro piomba su Tokoz

L’Udinese vuole chiudere per l’arrivo di Dorukhan Tokoz: ma sul calciatore turco è piombato improvvisamente il Toro

Sembrava che l’Udinese avesse trovato l’accordo con il Besiktas per l’arrivo di Dorukhan Tokoz ma così non è. Nella giornata di ieri il procuratore del turco ha smentito la notizia di un’offerta da 10 milioni arrivata al Besiktas dall’Udinese.

Ma non è tutto. Come riporta Tuttoudinese.it, bisogna segnalare l’inserimento deciso da parte del Torino. La richiesta minima del Besiktas per Tokoz rimane sempre la stessa, 10 milioni.