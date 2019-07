Calciomercato Udinese, le parole di De Paul spaventano i friulani: ecco cosa ha detto il centrocampista argentino

Rodrigo De Paul ha disputato la sua miglior stagione da quando è all’Udinese. Ecco le sue parole a Fox Sports Argentina: Voglio giocare in Champions, voglio fare un passo avanti nella mia carriera

Voglio crescere ancora, ma finchè qualcuno non accontenterà l’Udinese non si potrà concretizzare. Però voglio giocare di nuovo la Champions League, che sia in Italia, in Spagna o in Premier League