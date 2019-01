Udinese, dal Watford arriva Okaka in prestito: ufficiale 

Stefano Okaka torna in Italia e all’Udinese: il calciatore del Watford arriva in prestito fino al 30 giugno 2019

«L’Udinese Calcio comunica di aver acquistato – con la formula del prestito fino al 30 giugno 2019 – Stefano Okaka, attaccante classe 1989. Proveniente dal Watford, società nella quale ha disputato gli ultimi due campionati e la prima parte della stagione corrente, Stefano è una vecchia conoscenza del calcio italiano». E’ stato comunicato così l’acquisto di Stefano Okaka sul sito ufficiale dell’Udinese. Il calciatore arriva in Italia in prestito con diritto di riscatto e già lunedì aveva sostenuto le visite mediche. Il suo arrivo è stato commentato anche dal Responsabile dell’Area Tecnica bianconera, Pradé: «Okaka è una prima punta forte fisicamente, bravo nel difendere palla e nel far salire la squadra. Stefano è forte nel gioco aereo all’interno dell’area di rigore».