Calciomercato Udinese: spunta Walace per il centrocampo

Sembra definitivamente tramontata la pista che porta a Tokoz. Per questo motivo l’Udinese si guarda intorno, obiettivo Walace

Per un Tokoz che sfuma c’è un Walace che viene messo nel mirino. Il Messaggero Veneto spiega come potrebbe cambiare la strategia di mercato dell’Udinese per quanto riguarda il centrocampo. Qui l’ultimo nome nella lista degli obiettivi è quello del centrocampista dell’Hannover 96 Walace.

Giocatore piuttosto duttile, come si è potuto vedere in queste ultime stagioni in Germania, visto che il ragazzo ha giocato prima nell’Amburgo e poi con i neroverdi della Sassonia. Sul centrocampista ci sono però anche l‘Alaves, la Dinamo Mosca e il Besiktas