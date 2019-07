Colpo in entrata per il Venezia: preso Lakicevic dal Genoa. Ecco i dettagli sull’accordo tra i liguri e i lagunari per il serbo

Il Venezia si rinforza pescando dalla Serie A: colpo in entrata per il calciomercato dei lagunari. Come riporta Alfredo Pedullà, il club veneto ha trovato l’accordo col Genoa per Ivan Lakicevic.

Il terzino destro classe ’93 è pronto ad unirsi ai nuovi compagni del Venezia: il laterale arriva con la formula del prestito nel club militante in Serie B.