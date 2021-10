Calciomercato Venezia: domani la firma di Romero. I dettagli

Trovato l’accordo tra Sergio Romero e il Venezia: domani arriverà la firma dell’ex portiere della Sampdoria

Sergio Romero ha trovato l’accordo con il Venezia ed è pronto a tornare in Serie A. Come riporta Sky Sport, mancano solo gli ultimi dettagli fiscali e poi il portiere argentino potrà essere tesserato come nuovo portiere della squadra di Paolo Zanetti.

Oggi svolgerà le visite mediche di rito, mentre domani arriverà la firma sul contratto.