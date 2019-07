Calciomercato Verona: definite 8 operazioni in entrata

L’Hellas Verona comunica di aver definito ufficialmente ben otto operazioni in entrata per il settore giovanile. Ecco i dettagli

Come riporta il sito ufficiale dell’Hellas Verona, il club gialloblù ha definito ben otto operazioni in entrata. Si tratta di operazioni finalizzate a rinforzare il settore giovanile scaligero, dalla Primavera fino all’Under 15. Ecco i dettagli.

– Eugenio Bracelli (difensore, classe 2002): acquisito a titolo temporaneo con diritto di opzione dalla società SSD Pro Sesto

– Diego Casalini (attaccante, classe 2003): acquisito a titolo temporaneo con diritto di opzione dalla Società Paganese Calcio 1926

– Lorenzo Giacometti (difensore, classe 2003): acquisito a titolo temporaneo con diritto di opzione dalla società AS Gubbio 1910

– Pietro Montanari (portiere, classe 2003): acquisito a titolo temporaneo con diritto di opzione dalla società AS Gubbio 1910

– Simone Eboseta Bissa (portiere, classe 2004): acquisito a titolo definitivo dalla società CS Trevigliese

– Federico Fioretti (difensore, classe 2004): acquisito a titolo definitivo dalla Società Pro Calcio Bari

– Serdan Dzaferi (attaccante, classe 2005): acquisito a titolo definitivo dalla società ASD Villafranca Veronese

– Francesco Valenti (attaccante, classe 2005): acquisito a titolo temporaneo con diritto di opzione dalla Società Alcione Milano