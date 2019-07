Calciomercato Verona: definite cinque operazioni in uscita

L’Hellas Verona ha chiuso ben cinque operazioni in uscita. Inizia a sfoltirsi la rosa a disposizione di Juric, ecco i dettagli

Non solo in entrata. L’Hellas Verona si muove anche sul mercato in uscita e dopo l’arrivo di Miguel Veloso ha definito ben cinque operazioni in uscita. Ecco i dettagli riportati dal sito ufficiale del club scaligero.

«L’Hellas Verona FC comunica le seguenti operazioni: – Rayyan Baniya (difensore, classe 1999): ceduto a titolo temporaneo alla società AC Renate – Joseph Ekuban (attaccante, classe 2000): ceduto a titolo temporaneo con diritto di opzione e contro-opzione alla società FK Partizani Tirana – Edoardo Pavan (difensore, classe 1998): ceduto a titolo temporaneo alla società US Città di Pontedera – Vincenzo Silvestro (centrocampista, classe 1998): acquisito a titolo definitivo dalla società Mantova 1911 e ceduto a titolo temporaneo alla società Rimini FC – Riccardo Tosi (portiere, classe 1999): ceduto a titolo temporaneo alla società FC Arzignano Valchiampo. Fonte: hellasverona.it»