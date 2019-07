Calciomercato Verona: si punta Adjapong mentre Ciano e Verre…

L’Hellas Verona sta sondando il mercato alla ricerca di quei rinforzi giusti da regalare a Juric: ecco tutti i nomi in ballo

L’Hellas Verona continua a muoversi sul mercato, cercando di perfezionare il prima possibile la rosa da consegnare a Juric per l’inizio della stagione. Come informa la Gazzetta dello Sport, mancano ancora alcuni dettagli per il trasferimento di Valerio Verre.

Nel mentre il Verona continua il pressing per Claud Adjapong. Il jolly, pedina tattica che può essere schierata con efficacia su entrambe le fasce è un obiettivo concreto, ma è cercato anche dal Genoa. Non si è ancora conclusa la trattativa per Camillo Ciano, che sembra sempre più fisso a casa di Alessandro Nesta.