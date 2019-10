Antonio PAOLINO – direttore editoriale di Calcionews24 -: «Inizia una nuova era per l’informazione digitale»

Informare vuol dire prima di tutto essere “informati” oltre che avere informazioni da controllare, da verificare e da condividere. Ma non per avere dei “like” o dei ritorni di immagine personali. Ecco spiegato il piacere nell’accettare anche questa – per certi versi – nuova sfida digitale.

Calcionews24 ha da tempo una propria identità, bella e consolidata. Nuova e genuina. A cominciare dall’Almanacco del Calcio con le sue 365 sfumature audio di ricordi e profili. Una per ogni giorno e per tutte le esigenze degli appassionati di calcio.

E poi le news, le opinioni e i fatti. Sinteticamente quello che serve per conquistare la vostra fiducia e per farvi sentire i veri protagonisti del nostro progetto editoriale.