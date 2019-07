Calcioscommesse, Cristiano Doni si sfoga: «Una farsa, provo rabbia»

Calcioscommesse, Cristiano Doni si sfoga: «Una farsa umiliante, non riesco a essere felice, provo rabbia»

Dopo la prescrizione per 26 imputati su 31 per il processo sul Calcioscommesse, Cristiano Doni si è sfogato sulle pagine di Libero. Ecco le sue parole amare, conseguenza di anni di esposizione mediatica: «Tutta una farsa umiliante, non riesco a essere felice, provo rabbia».

«Avrei preferito e pagare per le responsabilità che mi sono preso, ma essere assolto dall’accusa di associazione a delinquere senza bisogno della prescrizione. Mi basterebbe solo che venisse fuori chi ero veramente, con i miei difetti ma anche i pregi di uomo e calciatore».