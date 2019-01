Calhanoglu in Germania? Il Lipsia fa chiarezza: «Operazione impossibile»

L’allenatore del Lipsia ha parlato di Calhanoglu, sottolineando come il suo costo sia troppo alto per le casse del club tedesco

Brusca frenata sul fronte Calhanoglu. Il Lipsia, che sembrava vicino alla chiusura dell’affare, si è tirato indietro come sottolinea l’allenatore dei tedeschi intervenuto in conferenza stampa in vista del match contro il Borussia Dortmund: «Conosciamo il giocatore – le parole del manager del Lipsia – ma al momento sta giocando con regolarità con la maglia del Milan. Conoscevamo il suo prezzo, quindi economicamente non è assolutamente possibile per noi portare a termine questo trasferimento»