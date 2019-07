Callejon, il jolly del Napoli: per Ancelotti è una garanzia

José Callejon è pronto a conquistare ancora il Napoli. Per Ancelotti lo spagnolo è una garanzia, un vero e proprio jolly

Dopo sei anni al Napoli, di 228 partite in campionato, Callejon ne ha saltate solo 6. I numeri parlano chiaro, e anche il lavoro in campo. Per Ancelotti, lo spagnolo è una garanzia, un jolly da utilizzare in qualsiasi posizione: ala, mediano o addirittura terzino.

Adesso lo spagnolo è pronto ad iniziare una nuova stagione, al momento l’ultima di contratto firmato con il club azzurro. Il giocatore potrebbe però rimanere all’ombra del Vesuvio: come spiega La Gazzetta dello Sport, la società ha iniziato a parlare con il suo agente di un prolungamento.