Callejon o Depay: il Milan a caccia dell’erede di Suso

Il Milan cerca un nuovo esterno d’attacco per rimpiazzare Suso. Depay e Callejon sono nel mirino dei rossoneri

Suso può andare all’Atletico Madrid e il Milan valuta un nuovo colpo in attacco. Il club rossonero cerca un nuovo esterno d’attacco per rimpiazzare lo spagnolo, uno dei migliori lo scorso anno, specie nella prima parte della stagione, e valuta un connazionale di Suso: José Maria Callejon. L’attaccante del Napoli potrebbe cambiare aria e potrebbe seguire l’amico Pepe Reina. L’ex Real Madrid piace dai tempo ai rossoneri e secondo Tuttosport presto potrebbe partire una trattativa tra i due club.

Il Milan però non segue solo Callejon ma valuta anche Memphis Depay. L’attaccante olandese sarebbe il perfetto sostituto di Suso, soprattutto per un fattore anagrafico, ma l’Olympique Lione spara alto e ha chiesto 40 milioni di euro per cedere il suo gioiello. Cifre importanti che, almeno per il momento, il Milan non può permettersi. Nelle scorse ore si è sparsa la voce di un accordo tra il giocatore olandese e il club rossonero ma dal Milan filtrano smentite. Il giocatore ex Manchester United piace da tempo al Milan ma al momento non ci sono accordi tra le parti. Il Milan dovrà prima risolvere la questione legata al Fair Play Finanzario, poi agirà sul mercato.