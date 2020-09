Camacho si ritira a 30 anni: troppi infortuni in carriera

Ignacio Camacho ha annunciato l’addio al calcio giocato: il 30enne ha detto basta per via dei troppi infortuni

Ignacio Camacho ha annunciato l’addio al calcio giocato all’età di 30 anni per via dei troppi infortuni patiti durante la sua carriera. Cinque gli interventi alla caviglia sinistra per lo spagnolo, che farà parte dello staff dirigenziale del Wolfsburg.

ANNUNCIO – «Lascio con la coscienza pulita perché ho fatto tutto il possibile per tornare a fare quello che amo. Cioè giocare a calcio».