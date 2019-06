Campagna abbonamenti Milan, si parte giovedì: info e prezzi per l’acquisto o il rinnovo. Quello che c’è da sapere

Pronta a decollare la campagna abbonamenti del Milan per la stagione 2019/20. Si comincia giovedì 20 giugno a partire dalle ore 10: già ufficiali i prezzi che variano dai 215 euro del secondo anello verde fino ai 2.400 euro della tribuna rossa centrale.

Fasi di vendita al solito scaglionate: la fase 1 sarà riservata a quei tifosi che avevano sottoscritto l’abbonamento anche nella passata stagione, nella fase 2 verranno rimessi in vendita tutti i posti non confermati dai vecchi abbonati, mentre ad agosto comincerà la fase 3 che continuerà fino a data da destinarsi. Previste sostanziose riduzioni a partire dagli Under 25 e per gli Over 65. Per le metodologie di acquisto fare riferimento al sito ufficiale del Milan.