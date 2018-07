Campagna abbonamenti del Toro al via: ma impazza la polemica social – FOTO

È partita ufficialmente oggi la campagna abbonamenti del Toro con i prezzi lievemente maggiorati, ma non è l’unico fattore di discussione tra i tifosi

A un mese esatto dal via alla Serie A 2018/2019 il Toro ha dato inizio ufficialmente alla campagna abbonamenti per la prossima stagione. Come ogni anno la campagna sarà divisa in tre fasi: a partire da giovedì 19 luglio sino al 31 di questo mese ci sarà spazio per la prelazione e dunque per coloro che già possiedono una personale tessera ed hanno intenzione di rinnovarla, nel medesimo posto dell’anno passato; la seconda breve fase avrà luogo dal 2 al 4 agosto e sarà invece dedicata a coloro che desiderano rinnovare l’abbonamento ma cambiare il posto in cui sedersi; infine, a partire dal 6 agosto comincerà la vendita libera per tutti coloro che vorranno sottoscrivere un abbonamento nuovo. Analizzando il comunicato ufficiale apparso sul sito della società granata, si può notare come il Toro abbia aumentato lievemente i prezzi in tutti i settori dello stadio. Una tendenza che non si era verificata da parecchie stagioni a questa parte e che ha indispettito non poco i tifosi.

I social sono invasi, infatti, dal disappunto dei tifosi granata che non hanno accettato di buona grado l’aumento dei prezzi dopo una stagione a dir poco negativa. E, in aggiunta, con il mercato che sta facendo Cairo i tifosi non giustificano l’esborso maggiore. Ma non è l’unico fattore di polemica. Il claim pubblicitario usato dl Toro è stato visto come ridicolo e confusionario. Nelle foto utilizzate dalla società granata su Twitter, riferite alle indicazioni per i nuovi abbonamenti, appare un neonato che con vestiario griffato Toro utilizza complicati giochi di parole riferiti al calcio. Palla nel sette diventa “Pappina nel sette”, “Punizione” risulta la punizione che i genitori daranno al neonato per essersi sporcato tutto e “Torello di riscaldamento” è inteso come il torello del neonato per compiere i primi passi. Scelta pubblicitaria che ha diviso non poco il tifo granata.