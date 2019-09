Campagna Roma Missing Children, altro ritrovamento. Pallotta esulta

Campagna Roma Missing Children, ritrovato un altro bambino. È il quarto dall’inizio: Pallotta esulta sul proprio profilo Twitter

La campagna Missing Children è stata protagonista in questa estate della Roma. I giallorossi hanno approfittato dei nuovi acquisti per aiutare le famiglie di determinati bambini scomparsi in giro per il mondo. L’iniziativa ha già fruttato ben 4 ritrovamenti e, a proposito di questo, il presidente Pallotta si è mostrato felice.

«Questa è una delle cose migliori che abbiamo fatto alla Roma: usare i social media in modo responsabile. Quando abbiamo fondato Roma Cares nel 2013 e quando abbiamo lanciato Football Cares nel 2015, dissi che avevamo un’opportunità unica per aiutare gli altri. Ora sento che dovremo fare ancora di più», il pensiero del presidente su Twitter.