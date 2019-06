Cancelo Manchester City: come mai Guardiola lo vuole

Come mai Cancelo è un obiettivo del Manchester City. Il terzino portoghese sembra perfetto per il calcio di Pep Guardiola

Cancelo è sempre più vicino al Manchester City. Storicamente, Guardiola ha sempre privilegiato alla grande i laterali creativi, bravi sia nel palleggio quanto negli ultimi metri.

Sotto questo punto di vista, Cancelo ha un repertorio tecnico di grandissimo livello. Cambio di passo notevole, grande associatività coi compagni e varietà di movimenti. Se molti terzini coprono il campo solo in verticale, Cancelo effettua anche sovrapposizioni interne in cui entra verso il centro del campo. Una situazione che Guardiola in passato ha chiesto a Lahm. Cancelo sembra perfetto per lui.