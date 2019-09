Candreva: «Vogliamo far bene all’esordio in Champions»

Antonio Candreva suona la carica a pochi minuti dalla sfida tra la sua Inter e lo Slavia Praga. Le sue parole

Ai microfoni di Sky Sport parla Antonio Candreva, a pochi minuti dal fischio d’inizio della sfida tra Inter e Slavia Praga. Le sue parole.

ESORDIO – «La prima partita del girone, è importante partire bene per poi affrontare meglio le altre. Siamo in casa, davanti al nostro pubblico e vogliamo far bene».

CHAMPIONS – «Anno nuovo, è importantissima la prima come sono importanti le altre. Giocando in casa l’esordio è determinante».