Candreva rammaricato: «Sull’1-0 serviva più intelligenza»

Antonio Candreva ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro il Parma. Queste le parole dell’autore del gol del 1-0.

PARTITA – «Abbiamo pareggiato una partita che volevamo vincere. Abbiamo fatto un brutto primo tempo; nella ripresa meglio, ma rimane il rammarico di non aver vinto. Le prestazioni personali fanno piacere fino a un certo punto, se poi non servono alla squadra per arrivare alla vittoria. Siamo dispiaciuti e arrabbiati per com’è andata».

STANCHEZZA – «Questi sono piccoli alibi. Siamo andati in vantaggio; magari in quel momento dovevamo essere più intelligenti e gestirla bene. Siamo andati sotto, poi abbiamo fatto un buon secondo tempo ma ci dispiace per la mancata vittoria. Da domani penseremo già alla gara di Brescia: partita complicata, come tutte le partite di Serie A. Dobbiamo recuperare le energie, sia dal punto di vista fisico che mentale»