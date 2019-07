Cannavaro controcorrente: «Sarri non ha tradito il Napoli»

Fabio Cannavaro, intervistato dal Corriere dello Sport, ha detto la su Sarri alla Juve e Conte all’Inter. Le parole dell’ex difensore

Lunga intervista del Corriere dello Sport a Fabio Cannavaro ex difensore di Juve, Inter e Napoli. Le parole dell’attuale allenatore del Guangzhou Evergrande.

SU SARRI ALLA JUVE – «E’ una buona notizia per il nostro movimento perché un allenatore del suo livello è tornato in Serie A. i dirigenti bianconeri hanno avuto la possibilità di riportare in Italia quello che in questo momento è il più bravo dei nostri tecnici e non se la sono lasciata sfuggire»

SU CONTE – «Per me farà bene, vedrete che ridurrà il gap con la Juve. Le sue richieste sul mercato? L’allenatore bravo è quello che si fa comprare i bravi giocatori».