Cannavaro: «Scudetto corsa a quattro. Nazionale? Impossibile un altro Mondiale senza l’Italia»

Il campione del Mondo 2006 Cannavaro ha parlato della lotta scudetto e della Nazionale

Fabio Cannavaro, campione del Mondo 2006 con l’Italia e ora allenatore, in una intervista al Corriere dello Sport ha parlato della lotta scudetto in Serie A e della Nazionale.

SCUDETTO – «Vista l’evoluzione della Juventus, sarebbe un errore madornale considerare Allegri irrimediabilmente escluso dalla lotta; e il Napoli, che ha perso l’altro giorno, rimane in corsa. È una sfida a quattro. Ci divertiremo sino all’ultima giornata o magari poco prima. Non immagino strappi decisivi che chiudano la sfida in anticipo: restano trenta punti a disposizione, che per l’Inter diventano trentatré, e pensate un po’ cosa può succedere».

NAZIONALE – «Impossibile pensare che pure al prossimo Mondiale non ci sia l’Italia. Siamo i Campioni d’Europa e lo siamo diventati attraverso un modello di gioco che ha entusiasmato. Il destino e gli episodi ci hanno sottratto la qualificazione, ma abbiamo un serbatoio di talenti che possono aiutarci. Penso a Zaniolo, che ha recuperato; a Pellegrini, che sta tornando sui suoi livelli; e a Scamacca, che è impressionante».

FUTURO IN PANCHINA – «Mi guardo intorno e vedremo: non voglio sbagliare la scelta, per portarmi appresso il bagaglio d’esperienza di sei anni da allenatore».