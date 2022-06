Capello: «Serie A? Cerchiamo di copiare gli inglesi e mi rende perplesso. Zaniolo? Vi dico la mia»

Fabio Capello, ex allenatore e opinionista, ha parlato del futuro di alcuni talenti del calcio italiano ai microfoni de Il Messaggero

SERIE A – «Ciò che mi rende perplesso è che cerchiamo di copiare sempre di più gli inglesi anche con il calendario asimmetrico. Stadi? Abbiamo un handicap spaventoso del quale non riusciamo a liberarci. Il problema è generale, ma resta una questione prioritaria»

MILAN – «Non metto becco sul mercato, ma l’esperienza che hanno i dirigenti mi porta a avere fiducia perché sanno dove mettere mano»

INTER – «Lukaku è un ottimo colpo perché in Italia nessuno riesce a marcarlo. Di Dybala non parlo perché non commento le voci ma solo i fatti»

JUVE – «Per me rischia più lui, ci sono situazioni dove devi essere rapido a decidere»

ROMA – «Zaniolo un predestinato e non deve preoccuparsi del futuro. Gioca nella Roma che è già una grande squadra»

ALLENATORI – «I migliori sono stati Pioli e Mourinho»