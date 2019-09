Capello: «Inter, Conte ha fatto piazza pulita. Scudetto? Corsa a tre»

Mister Capello sottolinea la crescita dell’Inter sotto la gestione Conte, indicandola come una delle favorite per lo scudetto

Fabio Capello si è esposto in merito alla possibile vincitrice dello scudetto: ecco le dichiarazioni del leggendario allenatore, riportate da Tuttomercatoweb.com.

SCUDETTO – «Tutto confermato secondo le aspettative. C’è un piccolo ritardo del Napoli e un altro della Juventus. L’Inter è forte in difesa, ha giocato non bene qualche gara, ma sta migliorando di partita in partita. I partenopei hanno avuto grossi problemi di adattamento. Credo sarà sfida a tre fino alla fine».

CONTE – «Ha fatto piazza pulita grazie a una società che ha esaudito ogni suo desiderio. Così è tutto più semplice. Per vincere serve umiltà e continuare su questa strada».