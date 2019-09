Capello: «Lukaku? Non è un fuoriclasse. Sanchez può fare la differenza»

Fabio Capello dice la sua sugli acquisti offensivi dell’Inter: «Lukaku lavora ma non è un fuoriclasse. Sanchez fa la differenza»

Lo storico allenatore Fabio Capello ha commentato ai microfono di Radio Deejay i movimenti offensivi dell’Inter, rappresentati dagli arrivi di Lukaku e Sanchez. Ecco le sue dichiarazioni:

«Il belga è sicuramente un centravanti che lavora molto e fa movimenti, è uno di quelli che in campo ti servono e aiutano a far bene, ma non può considerarsi un fuoriclasse. Sanchez? Ha qualità enormi, se vuole in campo fa la differenza».