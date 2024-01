Capozucca: «Lovato può migliorare ed essere l’erede di Buongiorno nel Toro»

Stefano Capozucca, ds della Ternana, ha parlato di alcuni difensori che ha scoperto e in cui ha creduto a Tuttosport

In qualità di ds del Cagliari, Stefano Capozucca ha conosciuto un po’ di difensori che appartengono al Torino o che presto potrebbero accasarsi in casa granata. Oggi il dirigente lavora per la Ternana in Serie B e ha parlato con Tuttosport.

LOVATO – «É un calciatore molto intelligente, al Cagliari con Mazzarri giocavamo con la difesa a tre, lui faceva il centrale e la sua caratteristica principale era che sapeva leggere molto bene le uscite, sapeva quando alzarsi per andare a pressare. Il lavoro fatto prima con Juric e Gasperini gli era servito».

EREDE DI BUONGIORNO – «Sì, potrebbe. Anche perché Lovato può ancora migliorare molto: è forte fisicamente ed è veloce, ma questi sono due aspetti su cui può ancora crescere. E anche sul piano delle letture può ancora migliorare».

JURIC – «Juric è un allenatore che sta facendo bene e i risultati parlano per lui. Si diceva che fosse un discepolo di Gasperini, ma Juric è Juric, ha saputo affermare la propria identità».

BELLANOVA – «Noi lo acquistammo dal Bordeaux, anche se nella stagione prima era stato in prestito al Pescara. Inizialmente non giocava, poi Mazzarri lo schierò titolare contro la Roma, fece bene e da quel momento fu il titolare sulla destra. A fine anno lo volle prendere l’Inter».

CAGLIARI-TORINO, GIULINI VS CAIRO – «In realtà sono due presidenti diversi. Entrambi sono molto vicini alla propria squadra, ma Giulini diciamo che è più pressante, anche per l’affetto che ha per la squadra e per la città. Entrambi sono presidenti che stimo».

N’GUESSAN DAL TORO ALLA TERNANA – «L’ho voluto io. Purtroppo è arrivato con un infortunio e ne avrà ancora per una decina di giorni. É un giocatore che ha grandi margini di crescita».