Capuano: «L'allenatore è una vocazione come fare il prete. Su Allegri e Mourinho...»

Eziolino Capuano, allenatore del Taranto, ha parlato al Corriere dello Sport della sua vocazione raccontando anche qualche curiosità su Allegri e Mourinho. Le sue dichiarazioni:

ALLENATORE – «E questo succede per il mio modo di essere. La fi gura del personaggio mediatico non mi ha agevolato, ma sono fi ero di me stesso. Mi sono fatto una bella famiglia, ho guadagnato bene e fatto quello che volevo, assecondando la mia vocazione: perché fare l’allenatore è come fare il prete».

ALLEGRI-MOURINHO – «A me piacciono le persone che possono arricchirti. In questo caso, siamo di fronte a due mostri sacri dell’intelligenza umana. Max lo conosco da quando giocava con Camplone, allenatore Galeone; con Mou ci fu il primo contatto ad Appiano Gentile, nell’anno del triplete, quando andai come allievo del Super corso. José andrebbe clonato, il più intelligente al mondo. Ma io sono amico di Antonio Conte, a Roberto De Zerbi voglio bene come a un figlio»