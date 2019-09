Carnevali: «Berardi lo voleva la Fiorentina, Sensi un campione assoluto»

L’amministratore delegato del Sassuolo, Carnevali, ha parlato ai microfoni di TMW Radio di campionato e mercato

L’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato di campionato e mercato ai microfoni di TMW Radio. Ecco le parole dei dirigenti neroverdi.

BERARDI – «Domenico sta facendo molto bene, ma anche la passata stagione lo ha fatto. Non è solo il gol che determina il valore di una stagione. Gioca con spensieratezza, cosa a cui ha contribuito mister De Zerbi, che crede molto in lui. Chi lo ha cercato? La Fiorentina con più insistenza. Ma con il ragazzo abbiamo deciso di continuare. Anche lui infatti ha a cuore il Sassuolo e sa che può far crescere questo club»

SENSI – «Lo sapevamo che aveva le qualità di poter giocare in un grande club. L’Inter è stata la più veloce. C’erano anche altri club, perfino stranieri. Normale che sia sotto i riflettori. E’ un ragazzo intelligente, per questo migliorerà ancora di più»

DEMIRAL – «La Juventus ha giocatori importanti. Lui ha tutte le qualità per diventare un giocatore determinante. Se fosse rimasto ancora un anno con noi ,avrebbe fatto il percorso di maturazione che ancora gli manca. Ma ha grandi qualità fisiche e tecniche. Stando alle spalle di Bonucci e Chiellini, potrà imparare molto. Diventerà una pedina importante della difesa juventina»