Carnevali gela il Milan: «Sensi non parte, rimane qui come Duncan»

L’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha fatto il punto sul calciomercato in entrata e in uscita dei neroverdi

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato a Sky Sport dei talenti neroverdi seguiti con insistenza dal Milan e Inter. Stiamo parlando di Sensi e Alfred Duncan sui quali il dirigente neroverde ha posto il veto per la cessione: «Milan su Sensi? Il giocatore ha avuto richieste anche da altre società italiane ed estere, la nostra volontà è quella di non cedere i nostri calciatori migliori, inoltre a gennaio non vendiamo nessuno. Anche Duncan resta con noi».