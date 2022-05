Carnevali: «Scudetto? Vedo favorito il Milan. Inter a Cagliari non sarà semplice»

L’amministratore delegato del Sassuolo, Carnevali, ha parlato a Sky Sport di mercato e di Serie A puntando anche sulla favorita dello scudetto

RASPADORI-SCAMACCA – «Ancora non c’è nulla di concreto con nessuna squadra».

SCUDETTO – «Noi l’ultima giocheremo contro il Milan, quindi mi trovo un po’ nel mezzo, ma credo che per quanto fatto vedere seconde me i rossoneri hanno un leggero vantaggio. Attenzione all’Inter perché a Cagliari non avrà una partita facile».

COPPA ITALIA – «Al momento vedo favorita la Juventus»

MERCATO – «Ben vengano le richieste per i nostri giocatori vuol dire che stiamo facendo un ottimo lavoro. Sicuramente non possiamo venderli tutti».