Casemiro rivela: «Nel 2014 potevo andare all’Inter, poi mi ha chiamato Lopetegui convincendomi a raggiungerlo al Porto»

L’attuale centrocampista del Real Madrid, Casemiro, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Movistar Deportes in cui ha rivelato un curioso retroscena, che in passato gli avrebbe potuto far vestire la maglia dell’Inter.

«Potevo essere nerazzurro nel 2014 – dice -. C’era la possibilità di andare anche al Siviglia e al Porto. Lopetegui mi ha chiamato e mi ha convinto ad andare in Portogallo.. È stata la decisione migliore della mia vita».