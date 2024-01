Casini sul tema riforme: «Ecco come è andata con Gravina»

Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, ha parlato in conferenza stampa dei temi trattati nell’assemblea odierna

Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, ha parlato in conferenza stampa dei temi trattati nell’assemblea odierna. Ecco le sue dichiarazioni.

PAROLE – «I temi principali sono due. Abbiamo ricevuto, lo avevamo invitato, il presidente Gravina per parlare di riforme. Il secondo è i criteri di ripartizione dei diritti non audiovisivi della Serie A. Il presidente, come già accaduto a Roma, ci ha indicato le criticità del calcio italiano e la necessità di intervenire sull’ordinamento del campionato, anche per l’eccessivo numero di squadre professionistiche, prospettando un documento che dovrà essere condiviso con le componenti. La Serie A in modo compatto ha presentato osservazioni e fatto domande: anche noi stiamo lavorando al documento di riforme che sarà discusso nell’assemblea del 5 febbraio.

Abbiamo ribadito la necessità che il diritto di intesa rimanga, non solo come caratteristica di qualsiasi sistema federale europeo, ma anche che venga riconosciuto alla Serie A un ruolo di leadership. L’incontro è stato proficuo. Sul secondo argomento, l’assemblea ha approvato, con 19 voti su 20, i criteri di ripartizione per il prossimo quinquennio, che fanno a raffinare i precedenti. È molto importante, perché dà stabilità commerciale all’attività della lega: qualsiasi contratto andremo a siglare, a livello non audiovisivo, sappiamo quale sarà il criterio di ripartizione. Chiudo ricordando che domani è il giorno della Memoria, noi ci teniamo particolarmente».