Le parole del sindaco Sala sulla vicenda che ha visto vittima Bakayoko: «Prima di commentarlo voglio sentire il questore»

Giuseppe Sala non ha voluto commentare la brutta vicenda riguardante il centrocampista del Milan, Tiemoué Bakayoko. Le sue parole riprese da Sportface:

«Ho visto il video ma non ho parlato con il questore quindi non saprei commentarlo e non vorrei dire cose improprie. Sentirò il questore».