Caso Barcellona, lettera choc di Negreira: «Non fermate i pagamenti dopo tanti anni di favori»

Caso Barcellona, la lettera choc dell’ex vicepresidente del Comitato Tecnico Arbitrale rivenuta in queste ore

El Mundo riporta il testo di un burofax che l’ex vicepresidente del Comitato Tecnico Arbitrale José María Enríquez Negreira aveva trasmesso al Barcellona nel dicembre 2018 per invitare il club catalano a non smettere con i pagamenti dopo “tanti anni di rapporto, tanti favori resi e tante confidenze condivise“. Favori che sarebbero stati fatti sotto le presidente di Bartomeu, Rosell e dello stesso Laporta.

Dichiarazioni choc che diventano ancor più esplicite in seguito, quando si inizia a parlare di “mancato pagamento delle fatture allegate al presente documento relative alla prestazione di servizi da luglio al corrente mese di dicembre, entrambi compresi, e che ammontano complessivamente ad un importo dovuto di 267.047 euro“. Negreira invitava quindi a procedere con il versamento entro 10 giorni lavorativi per far si di evitare “mali maggiori e azioni indesiderabili per entrambe le parti“.