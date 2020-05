Caso Bruno Fernandes-Sampdoria: «Pretesa legittima dei doriani»

La Sampdoria, lo Sporting Lisbona e il caso Bruno Fernandes. Le parole dell’avvocato Emanuele Poggi

Polemiche e problemi tra Sampdoria e Sporting Lisbona per il mancato pagamento, da parte dei portoghesi del 10% della plusvalenza sulla cessione di Bruno Fernandes al Manchester United. L’avvocato Emanuele Poggi spiega in esclusiva a Sampnews24.com perché la Sampdoria ha una pretesa legittima.

«La risoluzione unilaterale del contratto da parte di Fernandes con lo Sporting. Questo non va a toccare l’altro contratto, quello con la Sampdoria. Il club portoghese invece assimila la risoluzione unilaterale alla vendita e sostiene di non aver guadagnato nulla nel momento in cui sarebbe stata tenuta a dare la percentuale sulla plusvalenza alla Sampdoria, questo perché non ci sarebbe stata plusvalenza.».