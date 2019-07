Caso Griezmann, Abidal difende il Barcellona: «Mai avuto preaccordo»

Caso Griezmann, Abidal difende il Barcellona: «Non abbiamo mai avuto preaccordo»

Antoine Griezmann è già in Spagna da giorni, ha sostenuto le visite mediche e già ha il suo numero di maglia. Nonostante questo, non si ferma la guerra tra Bercellona e Atletico Madrid sui noti 80 milioni mancanti. Le Parisien riporta oggi le parole di Eric Abidal, determinato a difendere i blaugrana:

«Non abbiamo mai avuto un preaccordo con il giocatore, abbiamo contattato lui e il suo avvocato dopo il suo annuncio di voler lasciare la sua ex squadra. Il presidente Bartomeu ha contattato l’Atletico per conoscere le condizioni della trattativa e informare il club che se non ci fossero stati margini per negoziare avrebbe pagato la clausola rescissoria di 120 milioni di euro».