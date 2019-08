Caso Icardi, Conte: «Concentriamoci sui protagonisti di questa stagione»

Caso Icardi, Conte duro sulla questione, dopo la lettera dell’avvocato del centravanti: ecco le sue parole in conferenza stampa

Antonio Conte, intervenuto in conferenza stampa in vista di Cagliari–Inter, ha risposto ad alcune domande sul caso Icardi. Ecco le sue parole: «È stato fatto tutto nella maniera più corretta possibile, sapete benissimo che non ci voglio entrare in questa situazione».

«Noi dobbiamo essere concentrati sui protagonisti di questa stagione anche se vedo che i protagonisti continuano ad essere altri, non chi questa stagione deve giocarla. Nessuna turbativa su questa situazione».