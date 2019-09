Caso Lukaku, Zhang: «Lettera tifosi Inter? Non avevano brutte intenzioni»

Steven Zhang si è esposto sulla questione relativa alla lettera dei tifosi dell’Inter in difesa dell’atteggiamento razzista verso Lukaku

Steven Zhang, secondo quanto riportato da Associated Press, avrebbe commentato la lettera dei tifosi dell’Inter in difesa dei supporter del Cagliari. Questi ultimi avevano offeso Lukaku con cori razzisti durante la partita.

Zhang avrebbe sottolineato che «il principio di non discriminazione è incorporato nel DNA nerazzurro» e che i tifosi non intendevano offendere nessuno con la lettera, specificando: «molti fan, quando lo hanno fatto, non l’hanno fatto con brutte intenzioni».