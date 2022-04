Caso Osimhen, ma perché non è a Napoli? Ora rischia la multa per rientro tardivo dalla Nazionale, caduta la versione dell’interrogatorio

Un’altra giornata è passata e Osimhen (squalificato con l’Atalanta) non si è ancora visto a Castel Volturno, secondo La Gazzetta dello Sport quello dell’attaccante nigeriano è un vero e proprio caso.

Ieri Spalletti ha minimizzato in conferenza: «La società parlerà per chiarire, anche se non c’è nulla, ne parlerà il direttore nelle interviste tv prepartita». L’impressione è che il Napoli abbia preso tempo per verificare l’arrivo del proprio attaccante che sembrava dovesse sopraggiungere in città nella tarda mattinata di ieri ma così non è stato. In nottata si sperava nel suo rientro a Capodichino ma non ci sono conferme. In questo momento il nigeriano è l’unico giocatore ancora non a disposizione di Spalletti dopo la sosta. Il ritardo perché i giocatori della Nigeria sarebbero stati sottoposti a interrogatorio per i fattacci post Ghana si è rivelato notizia infondata, visto che i suoi connazionali hanno già raggiunto i relativi club. Il motivo rimane del suo mancato rientro resta oscura, come ricorda la rosea l’ultima volta che il giocatore si presentò agli allenamenti con due giorni di ritardo (capodanno 2021) fu severamente multato.